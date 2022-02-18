Благовещенск, , 06:53 — REGNUM Самую большую взятку в 2021 году в Амурской области получил руководитель одного из муниципальных учреждений региона. Ему передали более 5,5 млн рублей, рассказал руководитель следственного управления СК РФ по Амурской области Станислав Белянский. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram, сообщило Amur.Life.

Взятка Tvoygorodpskov.ru

Читайте также: В Приамурье руководитель муниципального учреждения попался на взятке

«Как это ни удивительно, чаще всего на взятках попадаются сотрудники органов внутренних дел и системы исполнения наказаний. Самая крупная сумма взятки — по уголовному делу в отношении одного из руководителей муниципальных учреждений — 5,5 миллиона рублей», — отметил Станислав Белянский.

По его словам, расследование по делу этого чиновника почти завершено, документы скоро будут переданы в суд. СМИ предполагают, что судить будут директора муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства» администрации Благовещенска Татьяну Соболеву. Её задержали за получение 5,5 млн рублей от предпринимателя, который выполнял капитальный ремонт одной из школ города.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело на исполняющего обязанности директора муниципального учреждения «Городское управление капитального ремонта» было заведено в июне 2021 года.