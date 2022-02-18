Благовещенск, 18 февраля 2022, 06:53 — REGNUM Самую большую взятку в 2021 году в Амурской области получил руководитель одного из муниципальных учреждений региона. Ему передали более 5,5 млн рублей, рассказал руководитель следственного управления СК РФ по Амурской области Станислав Белянский. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram, сообщило Amur.Life.
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По его словам, расследование по делу этого чиновника почти завершено, документы скоро будут переданы в суд. СМИ предполагают, что судить будут директора муниципального учреждения «Городское управление капитального строительства» администрации Благовещенска Татьяну Соболеву. Её задержали за получение 5,5 млн рублей от предпринимателя, который выполнял капитальный ремонт одной из школ города.
Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело на исполняющего обязанности директора муниципального учреждения «Городское управление капитального ремонта» было заведено в июне 2021 года.