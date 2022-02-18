Москва, , 06:41 — REGNUM Тест-система на иммунитет от коронавируса после применения назальной вакцины от COVID-19 уже разработана. Об этом РИА Новости заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

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«Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок», — сказал Гинцбург.

По его словам, иммунитет к коронавирусу после такой вакцины будет определяться «не только по анализу крови, но и по мазку из носа».

Гинцбург уточнил, что такая система уже прошла процедуру регистрации, до этого она имела иное применение.