Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM Жителей Екатеринбурга предупредили о сильном ветре. Неблагоприятные погодные условия ожидаются 18 февраля. Об этом сообщили ГУ МЧС по Свердловской области.

Бойкот против ветра

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ведомстве выпустили штормовой предупреждение о ветре с порывами до 18 метров в секунду. Местных жителей просят быть максимально бдительными и осторожными. Горожанам напомнили о том, что во время действия штормового предупреждения лучше не выходить из дома.

Если вы оказались на улице во время непогоды, следует держаться подальше от домов, не оставлять автомобили рядом с деревьями Также из-за сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Сотрудники МЧС призывают свердловчан не пренебрегать правилами пожарной безопасности.