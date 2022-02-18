Манагуа , , 06:40 — REGNUM Солидарность жителям России в борьбе за мир и осуждение странам Запада за их агрессию в отношении Москвы выразил президент Никарагуа Даниэль Ортега 18 февраля в ходе встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым.

Даниэль Ортега

Ортега отметил возрастание агрессии у западных стран и их нападки на Россию и напомнил, как страны Запада совершили переворот на Украине в 2014 году и попытались «утопить в крови» Никарагуа в 2018 году. Он пояснил, что вице-премьер России привёз в Манагуа «мирную повестку» и поддержал российский народ в борьбе за мир.

В свою очередь, Борисов уточнил, что Россия и Никарагуа будут работать над масштабированием двустороннего торгово-экономического сотрудничества. По словам Борисова, товарооборот между Манагуа и Москвой в 2021 году составил $160 млн и он не является пределом, а может быть кратно увеличен с обоих сторон.

Встреча с главой Никарагуа стал завершающей для российской делегации, после череды переговоров и деловых встреч с представителями различных ведомств в рамках работы межправительственной комиссии Россия-Никарагуа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер РФ Борисов обсудил с главой Никарагуа Ортегой расширение торгово-экономического сотрудничества.

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