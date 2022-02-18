Владивосток, , 06:40 — REGNUM Комплекс гидрозащитных сооружений планируется построить для сел Рощино и Вострецово Красноармейского района Приморского края. Подрядчика в рамках тендера выберут 2 марта 2022 года, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Наводнение Дарья Антонова © ИА REGNUM

Контракт будет профинансирован средствами краевого и федерального бюджетов. Максимальная цена — 321 326 569,2 млн рублей при авансе 50%. Заказчик — краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Приморского края».

Комплекс будет расположен в пределах долины реки Большая Уссурка. В техдокументации уточняется, что будет проведено берегоукрепление села Рощино на участке длиной 830 метров, а также построена дамба, водоотводной канал для села Вострецово. Работа разбита на 22 этапа и должна быть завершена до 31 июля 2024 года.

«Площадь защищаемой территории — 2419 га», — отмечается в документах.

Напомним, для защиты ещё ряда территорий от наводнения тендеры также уже объявлены. Например, 1 марта подведут итоги торгов для создания защиты от наводнений Лесозаводского городского округа. Стартовая цена лота — более 361 млн рублей.