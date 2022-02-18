Мадрид, 18 февраля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Бывший глава автономного сообщества Мадрид Эсперанса Агирре призвала к отставке генерального секретаря «Народной партии» Теодоро Гарсию Эхеа за то, что он заподозрил в коррупции нынешнюю главу мадридской исполнительной власти Исабель Диас Аюсо и не представил доказательств. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

«Когда кто-то обвиняет кого-то в чём-то, он должен представить доказательства», — сказала Агирре.

Накануне стало известно, что в «Народной партии» от Аюсо требуют отказаться от контроля над мадридским отделением партии — в противном случае правые угрожают опубликовать информацию о коррупционных схемах, в которых якобы замешан брат главы автономного сообщества Мадрид.