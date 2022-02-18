Москва, , 06:26 — REGNUM В пятницу, 18 февраля, в Москве будет облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), порывистый ветер, гололедица, температура воздуха +3… +5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Таганская улица. Непогода в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В ночь на 19 февраля в Москве облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер юго-западный 6−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 731 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём ожидается в интервале +0… +5 °C, ночью — −4… +1 °C.

В субботу, 19 февраля, днём в столице ожидается +2… +4 °C, по области +0… +5 °C. Облачно, осадки (дождь, мокрый снег), порывистый ветер до 18 м/с. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области из-за сильного ветра объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности