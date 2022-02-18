Владивосток, , 13:09 — REGNUM В 2022 году в Приморье 500 телемедицинских консультаций намерены провести специалисты краевого онкологического диспансера. Это позволит приморским специалистам обсуждать с коллегами ведущих онкологических институтов России тактику лечения и ведения пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Кабинет врача Omskportal.ru

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В 2021 году заработал уже в полноценном режиме телемедицинский кабинет. Врачей консультируют ведущие специалисты национальных медицинских исследовательских центров, головных институтов онкологии имени Блохина, Герцена, Петрова.

«В прошлом году мы проводили разовые консультации. Сейчас они поставлены на плановый поток и данный механизм хорошо отработан. Также усовершенствована деятельность врачебных консилиумов. Сегодня они собираются не выборочно, а в 100% случаев установленного онкологического диагноза», — пояснил главный врач краевого онкодиспансера Михаил Волков.

По нацпроекту «Здравоохранение» обновляется и медоборудование. Установлен четвертый современный линейный ускоритель, где проходит процесс лучевой терапии для пациентов. Приобретен и введен в эксплуатацию ангиографический аппарат — для лечения и введения химиопрепаратов. Дополнены и расширены возможности применяемого ранее метода молекулярного генетического исследования для диагностики заболевания.

После ремонта было открыто онкохирургическое отделение. Ежегодно здесь получают лечение более 2400 пациентов, выполняется свыше 1700 операций с применением современных технологий.

Ожидается поставка ещё одной единицы тяжелого оборудования — ПЭТ и КТ-сканера, сочетающего в себе возможности позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Это оборудование позволит многие лечебные процессы онкопациентам проводить оперативно во Владивостоке, не направляя их в клиники соседних регионов.

«Совместно с Росатомом и правительством Приморья мы приступили к реализации проекта по строительству ПЭТ-центра с циклотроном, который войдет в состав онкодиспансера и будет располагаться в поликлиническом отделении», — добавил Михаил Волков.

«Борьба с онкологическими заболеваниями — важнейшая задача нацпроекта «Здравоохранение». Большое внимание уделяется оснащению онкодиспансера, подготовке врачей-онкологов, открываются амбулаторные онкоцентры в поликлиниках края. Нацпроект помогает приморцам, которые столкнулись с онкологией, получить квалифицированную помощь», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке будут консультировать реаниматологов со всего края. Для этого создан специальный центр.