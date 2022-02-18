Пекин, , 06:23 — REGNUM Соединенные Штаты, называющие экономическую систему Китая «нерыночной», не имеют на то никаких оснований с точки зрения международных экономических и торговых правил и полностью противоречат фактам, заявило Министерство коммерции КНР, передает 17 февраля агентство Синьхуа.

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Представитель министерства Гао Фэн выступил с замечаниями на пресс-конференции, комментируя доклад Управления торгового представителя Соединенных Штатов, в котором утверждалось, что Соединенным Штатам необходимо искать новые стратегии и обновлять свои инструменты внутренней торговли для решения «государственной нерыночной политики и практики Китая».

Экономические достижения Китая за последние более чем 40 лет свидетельствуют об успехе реформ и открытости, а также об эффективном сочетании ролей рынка и правительства, что стало бесценным опытом, почерпнутым в ходе экономического развития Китая, сказал Гао.

Соединенные Штаты должны обеспечить, чтобы их торговые инструменты соответствовали правилам Всемирной торговой организации, вместо того чтобы практиковать односторонность, протекционизм и запугивание под предлогом поиска новых стратегий, добавил Гао.

Представитель министерства призвал Соединенные Штаты проводить рациональную и прагматичную политику и направить китайско-американские отношения в правильное русло в соответствии с принципами взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимовыгодного сотрудничества, которые соответствуют основополагающим интересам двух народов и общим ожиданиям международного сообщества. В настоящее время экономические и торговые группы двух сторон поддерживают нормальную связь, отметил он.