Манагуа , , 06:21 — REGNUM Переворот, аналогичный событиям на Украине, Запад пытался провести и в Никарагуа. Об этом в ходе встречи с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега.

Даниэль Ортега Cancillería Ecuador

«Сейчас империя снова восстает против мира, это выражается в нападках на Россию. Не будем забывать, как несколько лет назад совершили переворот на Украине. Такой же пытались провести здесь в 2018 году — искупать никарагуанцев в крови…», — сказал Ортега.

Российской делегации и президенту РФ Владимиру Путину, по словам Ортеги, Никарагуа выражает «солидарность и поддержку в борьбе за мир, которую ведет российский народ».