Красноярск, 18 февраля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. В аэропорту Красноярска 17 февраля встретили красноярских спортсменов-олимпийцев, завершивших выступление на зимних Играх в Пекине. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве спорта.

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Из Пекина вернулись скелетонисты Евгений Рукосуев и Александр Третьяков, хоккеистки «Бирюсы» Валерия Павлова, Дарья Гредзен, Екатерина Добродеева.

Хоккеистки красноярской «Бирюсы» завершили в составе сборной России выступление в четвертьфинале Олимпийских игр, уступив сборной Швейцарии со счётом 2:4. Скелетонисты также не поднялись на олимпийский пьедестал.

Как сообщало ИА REGNUM, Красноярский край в составе российской сборной на Олимпийских играх в Пекине, стартовавших 4 февраля, представляет 21 спортсмен.

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