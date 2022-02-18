Пекин, 18 февраля, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Соединенным Штатам следует глубоко задуматься и решить проблему системной расовой дискриминации и защитить законные права и интересы этнических меньшинств, в том числе лиц азиатского происхождения, заявил представитель Министерства иностранных дел Китая, передает 17 февраля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь заявил на ежедневном пресс-брифинге, что как так называемая «Китайская инициатива», так и антиазиатские слова и действия в Соединенных Штатах являются проявлениями системной расовой дискриминации и отражают глубоко укоренившиеся проблемы американского общества.

Результаты опроса показывают, что в 2020 году число случаев преступлений на почве ненависти, направленных против азиатского сообщества в Соединенных Штатах, увеличилось на 76%. По словам Вана, четверть молодых азиатов подвергались расовой дискриминации и издевательствам.

«Эти шокирующие цифры вызвали широкую озабоченность во многих азиатских странах и международном сообществе», — добавил Ван.

США должны глубоко задуматься над проблемой системной расовой дискриминации, принять конкретные меры по ее устранению, защитить законные права и интересы этнических меньшинств, в том числе лиц азиатского происхождения, и позволить им держаться подальше от насилия и страха и пользоваться своими надлежащими равными правами, добавил он.