Токио, 18 февраля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи на северо-востоке Японии, сообщает пресс-служба японского метеорологического агентства.

Martin Luff Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана недалеко от префектуры Мияги. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 50 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6. Его очаг находился в 205 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 50 километров. Жители региона не ощутили подземных толчков. Сведений о пострадавших не поступало.