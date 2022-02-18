Москва, 18 февраля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Действующие на Дальнем Востоке преференциальные режимы, такие как территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивостока, дают неустойчивые и неоднородные эффекты, к таким выводам пришли аудиторы Счетной палаты РФ.

Primorsky.ru Владивосток

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Тем не менее льготные режимы для инвесторов способствовали созданию новых рабочих мест, новых проектов.

«Совместно с экспертами Центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС мы рассчитали интегральный индекс социально-экономического развития муниципальных образований, где действуют режимы территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). Исходя из полученных значений индекса, в 2013—2020 годах уровень развития большинства муниципалитетов ДФО вырос в среднем почти на 18%. Однако динамика везде очень разная. Так, быстрее значения индекса росли в тех муниципальных образованиях, где одновременно функционировали режимы ТОР и СПВ. При этом в отдельности Свободный порт Владивосток пока не дает положительных эффектов для развития муниципальных образований», — сообщила на коллегии СП РФ аудитор Наталья Трунова.

Как сообщало ИА REGNUM, шесть регионов Дальнего Востока получат почти 5,5 млрд рублей на улучшение инфраструктуры.