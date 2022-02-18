Норильск, Красноярский край, , 06:15 — REGNUM Ограничение движения для всех видов транспорта было введено на дороге, ведущей в аэропорт города Норильска из-за сильной метели. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В городе Норильске с 06:00 (02:00 мск) действует штормовое предупреждение. 18 февраля в 05:40 (01:40 мск) в региональное ведомство поступила информация о введении ограничения на движение всех видов транспорта, кроме технологического, на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель, общей протяжённостью 40 км.

Аэропорт Алыкель работает по регламенту. Сильная метель со скоростью отдельных порывов ветра до 27 м/сек ожидается на юге полуострова Таймыр 18 и 19 февраля.

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