Пекин, , 06:15 — REGNUM Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн призвал к применению новых технологий, включая большие данные, для обеспечения безопасности пищевых продуктов, сообщает агентство Синьхуа.

Продукты питания

Хань, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и главой комиссии по безопасности пищевых продуктов при Госсовете КНР выступил с замечаниями, председательствуя на заседании комиссии. По его словам, необходимо создать единую национальную информационную платформу по безопасности пищевых продуктов и усилить применение больших данных.

Хань подчеркнул важность усиления регулирования пестицидов и ветеринарных препаратов и очистки окружающей среды в районах производства продуктов питания, чтобы предотвратить попадание загрязненных продуктов питания на рынок.

По словам Ханя, необходимо повысить стандарты безопасности пищевых продуктов и изучить международный опыт. Все соответствующие ведомства и местные органы власти должны усилить координацию и обеспечить выполнение всех задач, сказал вице-премьер.