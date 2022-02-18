Оттава, , 06:10 — REGNUM В столице Канады Оттаве продолжаются задержания лидеров протеста дальнобойщиков против введённых властями коронавирусных ограничений. Об этом 17 февраля сообщает телеканал CBC.

Конвой свободы возле парламента Канады в Оттаве ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888

К задержанному ранее Крису Барберу, считающемуся одним из организаторов автоколонны канадских дальнобойщиков, которая совершила марш через всё страну и прибыла в Оттаву в конце января, присоединилась Тамара Лич. По данным телеканала, в настоящее время она находится в полицейском участке.

В центре Оттавы, где по-прежнему стоят сотни машин и дежурят сотни протестующих, значительно усилены посты полиции. Несмотря на поступившую информацию о задержание ещё нескольких участников протеста, о массовых задержаниях речи пока не идёт.

Напомним, 14 февраля впервые в истории Канады был применён закон о ЧС. Либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдопошло на этот шаг для пресечения охвативших многие регионы страны масштабных протестов дальнобойщиков. В числе других мер, власти Канады приступили к заморозке открытых участниками акций протеста банковских счетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оттаве полиция задержала одного из лидеров протеста дальнобойщиков против введённых властями коронавирусных ограничений.

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