Биробиджан, , 06:20 — REGNUM От жителей столицы Еврейской АО поступает много заявок на отлов безнадзорных животных. Горадминистрация заключила контракт на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск собак, сообщается на странице мэрии в Instagram.

Собаки Tololo.ru

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«Проблема бродячих животных для города стоит острее, чем хотелось бы. Заявок от жителей поступает не мало», — констатировал первый заместитель главы мэрии Биробиджана Константин Ананьев.

По его словам, за январь были отловлены 20 собак, эту работу намерены продолжать с помощью организации защиты животных «Добрые руки». С компанией заключён контракт, по которому собак будут отлавливать, вакцинировать, стерилизовать и выпускать.

Помимо бездомных животных на горожан нападают также домашние, которые находятся на свободном выгуле, отметил Константин Ананьев. По его словам, такие собаки сбиваются в стаи вместе с бродячими и держат в страхе жителей Биробиджана.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько собак покусали мужчину в Биробиджане 14 февраля. Животные были агрессивны и неожиданно окружили горожанина, на его теле остались раны от собачьих клыков.