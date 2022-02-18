Пекин, , 06:06 — REGNUM Китай выпустил новое программное обеспечение для программирования квантовых вычислений под названием «isQ-Core» и развернул его на сверхпроводящей квантовой аппаратной платформе страны, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

Квантовый компьютер FMNLab

Это представляет является значительным шагом вперед в сочетании китайского аппаратного и программного обеспечения для квантовых вычислений, заявил его основной разработчик, Институт программного обеспечения при Академии наук Китая (CAS).

По данным института, isQ-Core» обладает преимуществами простоты, удобства в использовании, высокой эффективности, масштабируемости и высокой надежности. Это окажет поддержку ученым в проведении исследований в области теории квантовых вычислений и прикладных исследований, говорится в заявлении института.

Китай добился быстрого развития квантовых компьютеров, запустив в последние годы компьютеры «Цзючжан», «Цзучунчжи» и «Цзучунчжи 2». Подобно обычным компьютерам, квантовым компьютерам также требуется программное обеспечение для управления аппаратными устройствами, запуска приложений и предоставления пользовательского интерфейса.

Исследователи объявили, что они развернули «isQ-Core» на облачной платформе квантовых вычислений CAS, которая в настоящее время является крупнейшей в Китае с точки зрения аппаратного масштаба.