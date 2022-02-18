Пекин, 18 февраля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо с 17 февраля, сообщил в главный экономический планировщик страны, передает агентство Синьхуа.

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По данным Национальной комиссии КНР по развитию и реформам, цена на бензин вырастет на 210 юаней (около $33,16) за тонну, а цена на дизельное топливо вырастет на 200 юаней.

В соответствии с действующим механизмом ценообразования, если мировые цены на сырую нефть изменяются более чем на 50 юаней за тонну и остаются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, в Китае корректируются соответствующим образом.

Трем крупнейшим нефтяным компаниям Китая — China National Petroleum Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation и China National Offshore Oil Corporation — было предложено поддерживать добычу нефти и облегчать транспортировку для обеспечения стабильных поставок.