Исламабад, 18 февраля, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Экс-глава Microsoft Билл Гейтс прибыл с официальным визитом в Пакистан для обсуждения борьбы с полиомиелитом и коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Синьхуа.

World Economic Forum Билл Гейтс

По его данным, Гейтс уже провел встречу с главой пакистанского правительства Имраном Ханом и пообещал поддержку со стороны своего фонда для борьбы с полиомиелитом. В ответ правительство Пакистана пообещало искоренить полиомиелит на территории страны. Отмечается, что Гейтс также примет участие в заседании национального центра Пакистана, который занимается борьбой с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля Евросоюз и Фонд Билла и Мелинды Гейтс пообещали вложить более 100 млн евро в течение пяти лет на создание африканского органа по регулированию оборота лекарственных средств. Предполагается, что это ведомство должно будет увеличить производство вакцин и препаратов в Африке.