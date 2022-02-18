Пекин, 18 февраля, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Министерство коммерции Китая заявило, что китайский юань сохранил свои позиции в качестве четвертой наиболее активной валюты для глобальных платежей по объему в январе 2022 года с долей 3,2%, передает 17 февраля агентство Синьхуа.

Юань

Основываясь на данных SWIFT, стоимость платежей в юанях увеличилась на 10,85% по сравнению с декабрем 2021 года, в то время как в целом все валюты платежей снизились на 6,48%. С точки зрения международных платежей, исключая платежи внутри еврозоны, юань занял пятое место с долей 2,29% в январе 2022 года. В декабре 2021 года юань поднялся на одну позицию и стал четвертой наиболее активной валютой для глобальных платежей по стоимости с долей 2,7%.

С точки зрения международных платежей, исключая платежи внутри еврозоны, юань занял шестое место с долей 1,91% в декабре 2021 года. серьезные опасения по поводу репрессий Индии в отношении китайских компаний и связанных с ними приложений, заявив, что такое поведение нанесло ущерб законным правам и интересам китайских компаний.