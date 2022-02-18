Енисейский район, Красноярский край, 18 февраля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. В Енисейском районе Красноярского края мать обвиняют в гибели двоих детей при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Пожар

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам») завершено.

По данным следствия, в одном из посёлков Енисейского района в доме проживала семья с тремя детьми: двумя мальчиками (1,8 года, десять лет) и девочкой (пять лет). Вечером 5 декабря 2021 года женщина ушла к соседям, оставив детей без присмотра. Глава семьи в это время был в отъезде.

Дети подожгли игрушку, начался пожар. Старший мальчик успел покинуть помещение, младшие дети — нет. Они умерли на месте в результате острого отравления окисью углерода. О пожаре женщине рассказал старший сын.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.