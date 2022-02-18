Оттава, , 05:57 — REGNUM В столице Канады Оттаве полиция задержала одного из лидеров протеста дальнобойщиков против введённых властями коронавирусных ограничений и нескольких активистов. Об этом 17 февраля сообщает телеканал CTV.

Конвой свободы возле парламента Канады в Оттаве ΙΣΧΣΝΙΚΑ-888

Криса Барбера считают одним из основных организаторов автоколонны канадских дальнобойщиков, которая совершила марш через всё страну и прибыла в Оттаву в конце января. Несмотря на задержание ещё нескольких участников протеста, о массовых задержаниях информация пока не поступала.

Напомним, 14 февраля впервые в истории Канады был применён закон о ЧС. Либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо пошло на этот шаг для пресечения охвативших многие регионы страны масштабных протестов дальнобойщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Канады приступили к заморозке банковских счетов, открытых участниками акций протеста в Оттаве против обязательной вакцинации и коронавирусных ограничений.

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