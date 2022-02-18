Пекин, , 05:55 — REGNUM Министерство коммерции Китая выразило серьезную озабоченность по поводу репрессий Индии в отношении китайских компаний и связанных с ними приложений, заявив, что такое поведение нанесло ущерб законным правам и интересам китайских компаний, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы заметили, что иностранные инвесторы, в том числе китайские компании, все больше беспокоятся об инвестиционной среде в Индии. Мы надеемся, что Индия улучшит свой деловой климат и будет относиться ко всем иностранным инвесторам, включая китайские компании, одинаково, прозрачно и без дискриминации», — сказал представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн на пресс-конференции, отвечая на вопросы, касающиеся запрета китайских приложений Индией.

Отметив, что Китай и Индия являются важными экономическими партнерами, Гао выразил надежду, что Индия примет конкретные меры для поддержания хорошей динамики двустороннего экономического и торгового сотрудничества. По данным Министерства коммерции Китая, в 2021 году двусторонняя торговля выросла на 43% в годовом исчислении и достигла $125,7 млрд.