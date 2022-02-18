Екатеринбург, , 05:54 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали любителей прокатится в ванной по центру города. Им назначили административное наказание. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

КоАП РФ

Pravo.ru

Инцидент произошёл 11 февраля. Трое свердловчан за вознаграждение решили принять участие в съемках видеоролика. Один из них проехал по центральному проспекту Ленина в прицепленной к автомобилю и раскрашенной в триколор ванне на полозьях. На ее боку имелась надпись #WeWillROCyou. Под таким хаштегом болельщики поддерживают Олимпийцев из России. Ещё двое мужчин находились в автомобилях. Один из них вёз ванну, а другой снимал происходящее.

В результате все трое получили штрафы, правда в символическом размере. Пассажиру ванны придется заплатить 500 рублей за нахождение на проезжей части без цели перехода. Водителям автомобиля выписали штрафы 1000 и 1500 рублей за нарушение правил перевозки пассажиров и стоянку в неположенном месте.