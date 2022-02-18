Сингапур, 18 февраля, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Приведение в исполнение смертного приговора двум осуждённым за незаконный оборот наркотиков отложила президент Сингапура Халима Якоб. Об этом 18 февраля сообщает газета The Straits Times.

Wiros Смертная казнь

Согласно конституции страны, глава Сингапура может отложить казнь на любой срок, а также указать место и время приведения приговора в исполнение. При этом отсрочка казни не означает помилования.

Казнь гражданина Сингапура и Малайзии была запланирована на 17 февраля, но адвокаты осуждённых подали апелляцию, которую отклонил Верховный суд, а затем был подан повторный иск. Рассмотрение иска в связи с болезнью адвоката было перенесено на конец февраля. Защита настаивает на том, что смертная казнь является нарушением основного закона Сингапура. Также адвокат одного из осуждённых просит принять во внимание, что его подзащитный страдает задержкой умственного развития.

Преступления, связанные с оборотом наркотиков, в Сингапуре считаются одними из самых тяжких. За хранение наркотических веществ предусмотрена смертная казнь. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в конце 2021 года подтвердил, что страна не намерена отказываться от политики нулевой толерантности к наркотическим веществам, считая её залогом низкого числа наркозависимых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во второй половине 2021 года в России был задержан 201 гражданина Киргизии с наркотиками.