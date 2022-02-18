Екатеринбург, , 05:52 — REGNUM Напавшие на двух жительниц Екатеринбурга подростки готовы принести им свои извинения. Об этом заявил журналистам глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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George Hodan

«В беседе с полицейскими они выразили готовность принести извинения потерпевшим», — сказал пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, избиение произошло 11 февраля. По данным на вечер 17-го полиция поймала двоих подростков — студентов одного местного колледжа. Им грозит до семи лет колонии.