Цзинань, Китай, , 05:51 — REGNUM Китайский суд приговорил бывшего старшего политического советника автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая Ма Мина к пожизненному заключению за взяточничество, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

Юань Elec4.co.kr

Бывший заместитель председателя регионального комитета Народного политического консультативного совета Внутренней Монголии Ма Мин был пожизненно лишен политических прав, согласно приговору Народного суда промежуточной инстанции города Цзыбо в провинции Шаньдун на востоке Китая.

Суд установил, что Ма пользовался различными должностями в провинции Цзилинь и Внутренней Монголии с 2000 по 2019 год, чтобы добиваться льгот для других в отношении ведения бизнеса, продвижения по службе и рассмотрения дел.

Ма был признан виновным в получении взяток на сумму более 157,85 млн юаней (около $24,93 млн) как деньгами, так и ценностями. Все личное имущество Ма было конфисковано, а незаконные доходы от взяточничества были возвращены и переданы в государственную казну, заявил суд.

Дело Ма касалось взяток в особо крупном размере и многочисленных случаев в течение длительного периода времени, но ему был вынесен мягкий приговор, потому что он признался в своих преступлениях, проявил раскаяние, предоставил дополнительную информацию о своих и чужих преступлениях и вернул все свои незаконные доходы.