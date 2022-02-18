Пекин, 18 февраля, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Китай представил ряд мер по комплексной очистке трех основных морских районов в течение 14-й Пятилетки (2021−2025), согласно сообщению Министерства экологии и окружающей среды Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Южно-Китайское море

За последние годы улучшилась экологическая обстановка в Бохайском море, а также в морских районах вокруг устья Янцзы — залива Ханчжоу и устья Жемчужной реки. Однако давление со стороны загрязнения и деградации окружающей среды по-прежнему создает серьезные проблемы для устойчивого улучшения морской среды в период с 2021 по 2025 год.

Китай стремится увеличить долю воды отличного качества в трех ключевых морских районах примерно на 2 процентных пункта к 2025 году по сравнению с уровнем 2020 года, согласно плану действий, совместно разработанному министерством и шестью другими ведомствами. Тем временем возможности предотвращения рисков и реагирования на чрезвычайные ситуации в морских районах будут значительно улучшены.

В плане действий также подробно изложены конкретные меры по предотвращению загрязнения суши и моря и восстановлению экологии, среди других областей работы, касающихся морской среды.