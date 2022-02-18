Пекин, 18 февраля, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Начальные и средние школы Китая назначат заместителей директоров, которые будут отвечать за вопросы, связанные с законом, для обеспечения лучшей защиты учащихся и борьбы с преступностью среди несовершеннолетних и издевательствами в школах, сообщает 17 февраля агентство Синьхуа.

ronniegrob Китайские школьники перед занятиями

Соответствующие меры, которые вступят в силу 1 мая, требуют, чтобы в каждой начальной или средней школе был назначен по крайней мере один заместитель директора, ответственный за такую работу, сообщило Министерство образования Китая.

По данным министерства, заместители директоров будут содействовать усилиям школ по защите прав и интересов учащихся и предотвращению преступности среди несовершеннолетних, а также участвовать в управлении безопасностью и управлении школами на основе закона.

Они также будут играть важную роль в оперативном выявлении, предотвращении и устранении издевательств в школах, повышении осведомленности о законе и разработке соответствующих школьных протоколов, говорится в сообщении министерства.

В рамках этих мер приоритетное внимание будет уделяться назначению таких преподавателей в школы в отдаленных или сельских районах, а также в неблагополучные школы в городах.