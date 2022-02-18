Владивосток, 18 февраля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. О новых мостах, развязках и набережных во Владивостоке рассказал в ходе «Прямого разговора» губернатор Приморья Олег Кожемяко 17 февраля.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

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Такие преображения станут возможными благодаря реализации мастер-плана развития столицы Дальнего Востока.

Разрабатываемый мастер-план включает несколько направлений, в том числе строительство новых мостов, и этапов развития: краткосрочный — на 2022−2024 годы, среднесрочный — 2024−2028 годы, долгосрочный — 2028−2032 годы.

«Этот план предусматривает и первый этап Владивостокской кольцевой автомобильной дороги, который должен быть реализован до 2028 года и свяжет остров Елены с Эгершельдом и далее с Русским островом. Предусматривается также строительство на южной стороне Елены большого жилого комплекса. Сейчас мы подбираем концессионное соглашение. Надеемся, что сможем получить грант правительства РФ, далее средства инвестора», — пояснил Олег Кожемяко, добавив, что второй этап ВКАДа пока находится на стадии подготовки технического задания.

Отмечается, что Приморье не планирует вкладывать свои средства в реализацию этих проектов — «край вложил деньги в обоснование сметной стоимости, у нас хватает вопросов по региональным, муниципальным дорогам, мостам».

Также Олег Кожемяко озвучил поступившее предложение построить мост на остров Попова.

«Мы это предложение включим в мастер-план тоже, но уже на более долгосрочную перспективу, до 2032 года», — заверил губернатор.

Мастер-план предусматривает и развязки на Маковского, Заре, Столетии, Фирсова, в районе 38-й школы, выезде с Днепровской на Молодежную. Это и проект Рудневского моста.

Олег Кожемяко подчеркнул, что жители смогут ознакомиться с концепцией мастер-плана, высказать свое мнение.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко 17 февраля провел совещание по разработке мастер-плана Владивостока, который будет рассчитан до 2036 года с четким планом на каждые 5 лет.