Южно-Сахалинск, , 05:24 — REGNUM На Сахалине завершается судебный процесс по второму уголовному делу в отношении экс-губернатор островного региона Александра Хорошавина. Обвиняемый 18 февраля выступил с последним словом, написало Astv.ru.

Александр Хорошавин Premier.gov.ru

Читайте также: Обвиняемый в получении взяток Хорошавин не понимает, в чём виноват

Александр Хорошавина, а также бывшего вице-мэра администрации областной столицы Алексея Лескина обвиняют в получении и покушении на получение многочисленных взяток от кандидатов на выборах депутатов думы Южно-Сахалинска в 2014 году.

«Обращаю ваше внимание на то, что выборы 2014 года никто не оспорил ни по одному избирательному участку, ни по одному округу. Но как такое может быть? Собрание, в котором абсолютное большинство депутатов — взяткодатели, да ещё часть избрана за счет средств фонда, сформированного якобы из этих самых взяток — такое собрание должно быть немедленно распущено. Мэр — отрешён от должности. Ведь само же следствие утверждает, что деньги были потрачены, в том числе, и на выборы мэра. Вообще всем этим делом аннулируется легитимность всей власти, по крайней мере на 2014−2019 годы. Но ведь ничего прокуратура не делает ни в 2014, ни в 2015, ни в 2016 годах, ни позже. Она безмятежно безмолвствует. Значит, не было никаких преступлений. Не было взяток. Не было нарушения избирательного законодательства. Не было превышения служебных полномочий», — сказал Хорошавин в суде.

Практически все взяткодатели баллотировались на выборы от партии «Единая Россия». 17 человек согласились дать взятки, ещё двое не успели передать деньги. Сумма взяток варьируется от двух до десяти млн рублей. По результатам выборов практически все взяткодатели получили депутатские мандаты.

«Что сегодня констатирует прокуратура и обвинение: в «Единой России» отсутствовала процедура свободного и независимого подбора кандидатур, итоги праймериз фальсифицированы, избирательные штабы и оргкомитеты бездействовали, пресса работала под давлением, выборы проходили в удушливой атмосфере с подавление оппозиции и инициатив, в атмосфере преследования и уничтожения иных кандидатов. И как апофеоз — ОПГ и взятка. Ну добавьте сюда еще штурмовиков, поджог Рейхстага, и картина будет полной», — произнес Александр Хорошавин в своём последнем слове в суде.

Речь Хорошавина длилась два часа. В завершении экс-губернатор Сахалина попросил суд оправдать его.

«В конце своего выступления я должен произнести эту фразу: я не совершал этих преступлений, никакой ОПГ не было, никаких взяток не было. И прошу оправдать», — сказал обвиняемый.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года. Его обвинили в создании преступной группы, взятках, прочих коррупционных преступлениях и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Вместе с Хорошавиным осуждены его ближайшие сотрудники Сергей Карепкин и Андрей Икрамов.