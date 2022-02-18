Владивосток, , 05:27 — REGNUM Власти Приморья будут продолжать добиваться вывоза пестицидов, которые хранятся в Хорольском и Надеждинском районах, сказал губернатор Олег Кожемяко 17 февраля в программе «Прямой разговор».

Удобрение Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Вопрос о химических отходах задали жители поселка Ярославский:

«Мы обеспокоены нахождением рядом с нашим поселком ангара для отходов из Амурской области. Мы не хотим, чтобы отходы, чем бы они не являлись, какой класс опасности (по документам) не представляли, находились возле нас! Куда нам обращаться?».

Кожемяко акцентировал, что опасности завезенные вещества не представляют:

«Это не отходы с космодрома, и сегодня лабораторные анализы, Минприроды России, Росприроднадзор, установили, что это обычные пестициды, гербициды, которые использовались на полях. Как они попали в Приморье — история известная, с этим разбираются правоохранительные органы. Ажиотаж вокруг этой проблемы был раздут из-за того, что кому-то не достался контракт на их уничтожение».

Губернатор добавил, что построен для пестицидов ангар, чтобы «удобрения не размывались дождями», и заверил, что вопрос с вывозом отходов из Приморья находится на контроле, к его решению подключены сразу несколько ведомств.

«Будем делать все, чтобы они были удалены с территории Приморья», — сказал Олег Кожемяко.

Каа сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко в ходе «Прямого разговора» поручил решить проблему с детским садом в селе Осиновка.