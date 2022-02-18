Якутск, , 05:17 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Росприроднадзора по Якутии Андрей Жолудев возглавил ведомство без дополнительной приставки к должности. Главе региона Айсену Николаеву его представил начальник управления государственной службы и кадров Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Тимур Ахунянов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Он проявил себя, как грамотный специалист, хорошо знает проблемные вопросы региона. Уверен, что Андрей Викторович на территории республики будет плодотворно выполнять свои должностные обязанности», — сказал об Андрее Жолудеве Тимур Ахунянов.

Айсен Николаев поставил перед Росприроднадзором задачу усилить взаимодействие с минэкологии региона и другими профильными структурами. Деятельность ведомства он назвал важной, так как почти в каждом муниципалитете республики есть объекты, которые контролирует Росприроднадзор.

«Нам предстоит наладить активное сотрудничество, в том числе поднять на более высокий уровень взаимодействие ведомства с региональным профильным министерством. Республика готова оказывать всю требующуюся помощь и поддержку в решении этих задач», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года в Усть-Майском районе Якутии зафиксировали массовую гибель рыбы в реке Алдан. Инспекторы государственного экологического надзора выясняли, что могло стать причиной экологического ЧП.