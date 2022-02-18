Тегеран, , 07:59 — REGNUM 17 февраля заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани провёл встречу с представителями Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Багери Кяни Mostafa Asgari

Багери Кани написал в своём твиттере, что переговорные группы в Вене как никогда близки к соглашению после нескольких недель интенсивных переговоров.

«Однако ничто не может быть согласовано до тех пор, пока все не будет согласовано», — отметил он, подчеркнув: «Наши партнеры по переговорам должны быть реалистами, избегать непримиримости и учитывать уроки прошлых четырех лет».

Главный переговорщик Ирана заявил, что пришло время другим сторонам принять свои серьезные решения.

Иран и группа 4+1, а именно Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания, ведут переговоры с косвенным участием США в Вене о возобновлении СВПД и снятии незаконных американских санкций в отношении Исламской Республики.