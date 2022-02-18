Партизанск, Приморский край, 18 февраля, 2022, 05:12 — ИА Регнум. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Партизанского муниципального района Льва Хамхоева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Lotosgtrk.ru Уголовное дело

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По версии следствия, в марте 2021 года чиновник, из личной заинтересованности, используя своё служебное положение, по надуманным основаниям расторгнул муниципальный контракт между администрацией и юрлицом по обеспечению пожарной безопасности на сумму более 22 млн рублей. При этом был заключён аналогичный контракт с другим подрядчиком, но сумма контракта существенно превысила стоимость первого контракта — более 31 млн рублей. Деньги были оплачены в полном объёме.

Правоохранители уже провели обыск по месту жительства фигуранта и в офисах коммерческих компаний, изъята документация. Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление выявлено при взаимодействии сотрудников УФСБ России по Приморскому краю и следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Партизанского района Приморья задержан 17 февраля.