Тегеран, 18 февраля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. 17 февраля посол Ирана в России Казем Джалали обменялся мнениями со своим итальянским коллегой в Москве Джорджо Старасом о двустороннем сотрудничестве на региональной и международной аренах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Посол Ирана в Москве Казем Джалали

Согласно заявлению посольства Ирана в России, Джалали и Старас обсудили пути сотрудничества для установления мира, стабильности и безопасности в регионе.

Указав на давние исторические и цивилизационные отношения между двумя странами, оба посла подчеркнули уникальное положение обеих стран в мире с культурной и цивилизационной точек зрения. Они также отметили, что дружественные отношения между Тегераном и Римом насчитывают 160 лет.

Далее оба политика указали на большие возможности, существующие как в Тегеране, так и в Риме в таких экономических областях, как энергетика, передовые отрасли промышленности и высокие технологии, наука и автомобилестроение. В связи с этим они отметили, что такой потенциал является очень хорошей основой для сотрудничества в соответствующих секторах.