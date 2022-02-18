Тегеран, 18 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. 17 февраля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан призвал своего украинского коллегу разрешить нынешнюю ситуацию с Россией по дипломатическим каналам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан

Амирабдоллахиан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого они обсудили двусторонние связи и международные события.

Глава МИД Ирана поблагодарил Кулебу за поздравительное послание по случаю национального дня Исламской Республики и 30-летия установления дипломатических отношений между Ираном и Украиной.

Министр иностранных дел отметил значительные возможности сотрудничества в культурной, экономической и деловой сферах. Он также подчеркнул, что обучение большого числа иранских студентов на Украине свидетельствует о тесных связях.

Высокопоставленный дипломат также коснулся кризиса в отношениях между Украиной и Российской Федерацией и выразил удовлетворение деэскалацией ситуации. Он выразил надежду, что нынешняя ситуация будет решена путем диалога и дипломатии без вмешательства третьих сторон.

«Иран стремится к миру и стабильности в регионе и готов помочь мирному урегулированию кризиса», — отметил Амирабдоллахиан.