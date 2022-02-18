Тегеран, 18 февраля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. 17 февраля информированный источник в министерстве нефти Ирана заявил, что министры нефти Ирана и Катара обсудят обмен газом, общие позиции на мировом рынке и формирование совместной исследовательской группы в кулуарах предстоящего заседания ФСЭГ в Дохе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Форум стран-экспортеров газа состоится на следующей неделе в Катаре, и министр нефти Ирана встретится со своим катарским коллегой в кулуарах данного мероприятия, рассказал неназванный источник экономическому корреспонденту IRNA.

По словам источника, оба министра обсудят обмен газом, общие позиции в торговле газом и на мировых рынках, а также создание совместных наукоемких компаний в области нефти и энергетики.

Согласно полученным данным, ожидается, что они обсудят создание совместной рабочей группы для изучения залежей газового месторождения Южный Парс. Источник также отметил, что подготовка кадров и экспорт технических и инженерных услуг Ирана в Катар также будут включены в дискуссии двух министров.

В ФСЭГ входят Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла и Оман, которые добывают 42 процента мирового газа и владеют 70 процентами мировых запасов газа.

Организация также управляет 38 процентами мирового транзита газа по трубопроводам и 85 процентами мировой торговли СПГ.