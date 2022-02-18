Тегеран, , 08:09 — REGNUM 17 февраля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что Иран не отступит от мирной ядерной энергетики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Хаменеи Kremlin.ru

Верховный лидер, выступавший с речью по случаю восстания народа Тебриза 1978 года, заявил, что мир с каждым днем становится все более зависимым от ядерной энергии, и Иран тоже рано или поздно будет остро нуждаться в мирном атоме.

«Если мы не подумаем об этом сегодня, завтра будет слишком поздно, и тогда мы останемся ни с чем», — подчеркнул он.

Аятолла Хаменеи отметил: «Они знают, что ядерная программа Ирана носит мирный характер. Но они делают абсурдные, бессмысленные заявления о том, насколько Иран близок к созданию бомбы».

«Мы стремимся к мирному использованию ядерной энергии. Они знают это, но они хотят, чтобы иранская нация столкнулась с трудностями, когда в будущем ей понадобится ядерная энергия», — сообщил Верховный лидер.

«Что касается СВПД, моя критика заключалась в том, что в соглашении необходимо было соблюдать определенные пункты, чтобы в будущем не возникало проблем», — отметил лидер, заявив: «Ну, некоторые из этих пунктов не были учтены, и позднее возникли проблемы, свидетелями которых являемся все мы».

«В руках врага есть два инструмента для отделения людей от истеблишмента и изменения образа мышления: экономическая изоляция и враждебность средств массовой информации», — продолжил Верховный лидер, заявив:

«Молодежь должна противостоять этому. Иранский народ должен противостоять этим двум явлениям».