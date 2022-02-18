Тегеран, 18 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. 17 февраля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что Иран не отступит от мирной ядерной энергетики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Kremlin.ru Али Хаменеи

Верховный лидер, выступавший с речью по случаю восстания народа Тебриза 1978 года, заявил, что мир с каждым днем становится все более зависимым от ядерной энергии, и Иран тоже рано или поздно будет остро нуждаться в мирном атоме.

«Если мы не подумаем об этом сегодня, завтра будет слишком поздно, и тогда мы останемся ни с чем», — подчеркнул он.

Аятолла Хаменеи отметил: «Они знают, что ядерная программа Ирана носит мирный характер. Но они делают абсурдные, бессмысленные заявления о том, насколько Иран близок к созданию бомбы».

«Мы стремимся к мирному использованию ядерной энергии. Они знают это, но они хотят, чтобы иранская нация столкнулась с трудностями, когда в будущем ей понадобится ядерная энергия», — сообщил Верховный лидер.

«Что касается СВПД, моя критика заключалась в том, что в соглашении необходимо было соблюдать определенные пункты, чтобы в будущем не возникало проблем», — отметил лидер, заявив: «Ну, некоторые из этих пунктов не были учтены, и позднее возникли проблемы, свидетелями которых являемся все мы».

«В руках врага есть два инструмента для отделения людей от истеблишмента и изменения образа мышления: экономическая изоляция и враждебность средств массовой информации», — продолжил Верховный лидер, заявив:

«Молодежь должна противостоять этому. Иранский народ должен противостоять этим двум явлениям».