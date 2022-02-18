Тегеран, 18 февраля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. 17 февраля Центральный банк Исламской Республики Иран заявил, что иранские представители ведут переговоры с Южной Кореей об освобождении средств, замороженных из-за санкций США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Генеральный директор ЦБ Ирана по связям с общественностью Мостафа Камари-Вафа заявил, что Иран и Южная Корея проводят переговоры в Сеуле об освобождении семи миллиардов долларов иранских средств, заблокированных в южнокорейских банках.

По словам Камари-Вафы, средства были заморожены четыре года назад под предлогом ограничений, введенных санкциями США. «Иран до сих пор неоднократно подчеркивал необходимость снятия незаконного ограничения в отношении своих средств», — подчеркнул он.

Тем временем южнокорейские СМИ опубликовали сообщения о том, что Сеул планировал возобновить торговлю нефтью с Ираном после трехлетнего перерыва.