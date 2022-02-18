Владивосток, , 05:01 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе «Прямого разговора» 17 февраля поручил решить проблему с детским садом в селе Осиновка.

Олег Кожемяко Primorsky.ru

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Поступил вопрос об отсутствии детского сада в селе, детей приходится возить за несколько километров в Михайловку.

В прямом эфире Кожемяко позвонил главе района и поручил провести опрос среди местных жителей, чтобы определить потребность в детском саду. Также губернатор отметил, что в селе есть здание, которое можно определить под детский сад.

Как сообщало ИА REGNUM, родители дошкольников в Барнауле взволнованы известием о вероятном повышении платы за детские сады. Судя по различным источникам, цена взлетит сразу на 850 рублей, то есть на 42,5% роста с момента последнего повышения в конце 2019 года. Учитывая инфляцию и низкий уровень дохода горожан, такой «дорогой» сад многим станет не по карману.