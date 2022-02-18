Тегеран, 18 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. 17 февраля Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи высоко оценил восстание народа Тебриза 1978 года против режима Пехлеви, заявив, что тебризский народ прославил тот день в истории Исламской революции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Верховный лидер обратился к народу Тебриза по видеосвязи по случаю восстания народа Тебриза 1978 года.

Он заявил, что восстание 18 февраля 1978 года в Тебризе являлось продолжением восстания народа Кума, которое произошло 40 днями ранее, и что этот шаг привел к тому, что Исламская революция принесла свои плоды.

«Восстание укрепило традицию 40-дневного празднования памяти мучеников Исламской революции», — подчеркнул он.

Верховный лидер также отметил, что Исламская революция восторжествовала не благодаря оружию и политической игре, не благодаря партийности, а благодаря причастности благородного иранского народа.

Аятолла Хаменеи заявил, что азербайджанский регион в Иране был движущей силой национального единства и сопротивления три-четыре столетия назад.