Тегеран, , 08:04 — REGNUM 17 февраля генеральный консул Ирана Ахмад Хоссейни и директор Международного аэропорта Нахичевани Меншур Гюль Мухаммади встретились, чтобы изучить пути расширения сотрудничества в области авиаперевозок. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Авиаперевозки Sean MacEntee

Мухаммади подробно рассказал о последних мероприятиях аэропорта и заявил о наличии и разработке планов по расширению сотрудничества с некоторыми иранскими аэропортами.

Он отметил, что аэропорт в настоящий момент осуществляет взаимодействие и переговоры по установлению прямых рейсов между Ираном и Нахичеванью в секторе авиаперевозок.

Хоссейни, в свою очередь, указал на существующее сотрудничество между аэропортами Ирана, Азербайджанской Республики и Нахичевани, охарактеризовав такое сотрудничество как «отличный старт в большее взаимодействие и интеграцию».

Он подчеркнул, что генеральное консульство Ирана готово всецело сотрудничать в этом отношении.