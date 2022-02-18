18 февраля 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 07:28 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом и дал отмашку для начала распродажи активов некогда известного бизнесмена — Валерия Израйлита, который попал в медиаповестку в 2016 году как фигурант уголовного дела о хищении средств, выделенных для развития порта Усть-Луга. Общественный резонанс у этого дела возник из-за того, что в нём впервые были использованы добровольные декларации бизнесмена о зарубежных активах («амнистия капиталов»). Это третья попытка обанкротить бизнесмена, две предыдущие защите удавалось обжаловать в вышестоящих инстанциях. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

Кто такой Валерий Израйлит?

Из открытых источников известно, что Валерий Соломонович Израйлит — уроженец Коми. В 90-е годы он занимал должности в ряде коммерческих компаний, в том числе в польском АО «Европоланд». Известно также, что в 90-е Израйлит проходил стажировку в США по программе «Строительство и управление портовыми сооружениями».

В 1999—2005 годах Израйлит был гендиректором АО «Компания Усть-Луга», а с 2005 года там же занимал пост главы Совета директоров. В СМИ его также называли совладельцем этого актива, созданного в 1992 году для реализации проекта строительства на Балтике. Развитие порта велось в рамках федеральных программ «Модернизация транспортной системы России (2002−2010 годы)» и «Развитие транспортной системы России (2010−2015 годы)».

На сегодня в едином госреестре за Израйлитом числится ликвидированное ИП, которое работало в сфере недвижимости с 2014 года по февраль 2021 года. Также он является владельцем ООО «Экология-Курголово», созданного в 2004 году. Фирма занимается морским рыболовством, а возглавляет её Людмила Израйлит, которая также зарегистрирована как ИП в сфере оказания услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию.

Валерий Израйлит (сс) Официальный сайт Администрации Ленинградской области

Громкое уголовное дело

Ещё в 2013 году в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело о хищении средств бюджета, выделенных для развития порта «Усть-Луга». А в 2016 году по этому делу был задержан топ-менеджер АО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит.

Предварительное расследование дела проводила следственная служба Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Арест для фигуранта неоднократно продлевали, мотивируя тем, что он может скрыться, ведь у него есть недвижимость в Великобритании, бизнес в Италии, счета в иностранных банках, а также яхта, самолёт и родня за границей.

Следствие считает, что бизнесмен легализовал выделенные на развитие порта средства: более 300 млн рублей были выведены на подконтрольные ему компании — ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» (УЛПИК) и ООО «Мегатрейд».

В фабуле дела указано, что речь идёт о деньгах, выделенных из бюджета и по контракту с дочерней компанией «Транснефти». По контракту, как считает следствие, закупались некачественные трубы для строительства портовой нефтебазы, а денежная разница уходила за пределы страны.

Известность уголовное дело Израйлита получило как первое дело, в котором амнистия капитала обернулась против бизнесмена. В 2017 году ФСБ изъяло у налоговой декларацию Израйлита, поданную им в рамках амнистии капитала. Документ, где фигурировали зарубежные счета и имущество, попал в уголовное дело об отмывании средств. Между тем, как следует из сообщений адвокатов фигуранта в СМИ, в 2021 году спецдекларации в вещдоках уже не оказалось. По имеющимся данным, документ, сыграв свою роль, был возвращен в ФНС.

Порт Усть-Луга (сс) Красный

Дела банкротные

Помимо уголовного дела, Валерий Израйлит — фигурант банкротного спора.

15 февраля 2022 года по нему судья арбитража Санкт-Петербурга и Ленобласти Сереброва вынесла «решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества». Адвокаты планируют его обжаловать.

Дело о несостоятельности инициировано в августе 2017 года ПАО «Балтинвестбанк», заявившим долг в размере 235 400 941,63 рубля по кредитам от 2013 года (позднее претензии выросли до свыше 680 млн рублей). В апреле 2018 года в отношении должника ввели первый этап — реструктуризацию долгов. После этого в дело подтянулись и другие банки — Сбербанк, Банк «Санкт-Петербург» (183 млн рублей), АО «Морской акционерный банк» (101 млн рублей) и прочие кредиторы.

В сентябре 2018 года Израйлита в первый раз признали банкротом, но решение было обжаловано. Повторно реструктуризация долгов была введена осенью 2020 года.

Примечательно: в банкротном деле также фигурировала декларация, предоставленная Израйлитом в рамках закона о добровольном декларировании. Из неё стало известно о зарубежных активах, и на них нацелились кредиторы.

«Представителем МТУ Росимущества в судебном заседании 28.01.2020 года заявлено ходатайство об обязании ФНС России направить запросы о получении информации об имуществе Изралита В. С. за рубежом, со ссылкой на информацию, полученную из ФСБ России о крупных зарубежных активах Израйлита В. С.», — также уточнялось в материалах суда.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (сс) Vorkott

В банкротном деле бизнесмена число кредиторов растёт как грибы после дождя. Например, в сентябре 2020 года в дело попыталось вступить «Нарвиа холдинг лимитед», заявившее долг в размере 101 778 577,21 рубля. Среди кредиторов отметились налоговый орган, ОАО «Транспортно-Логистический комплекс», ООО «Логос», ЗАО «Балтийский лесопромышленный холдинг» (122,6 млн рублей) и другие.

Одновременно с решением о признании Израйлита банкротом 15 февраля 2022 года были признаны недействительными сделки по предоставлению должником в 2016 году займов Марку Израйлиту. Общая сумма возвращенных в конкурсную массу средств составила 52,5 млн рублей.

Удастся ли бизнесмену в этот раз отбиться от статуса банкрота, покажет время, а пока же продолжается формирование списка кредиторов.