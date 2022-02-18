Красноярск, , 04:55 — REGNUM В пятницу, 18 февраля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зимняя радость Наталия Николаева © ИА REGNUM

В 08:40 на Театральной площади было — 11 °C.

Ночью с 18 на 19 февраля ожидается до −9… −7 °C, облачно, небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В субботу, 19 февраля, в Красноярске до −7… −5 °C, облачно, временами небольшой снег. Ночью — до −14… −9 °C.

В воскресенье, 20 февраля, в Красноярске ожидается до −6… −3 °C днём и до −17… −13 °C ночью. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 18 февраля на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается сильный южный ветер на порывах до 15−20 м/с, местами до 27 м/с, снег, низовая метель.

18 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, супертёплая погода с температурой воздуха на 10−11 градусов выше климатической нормы, ожидается в центре Европейской России.

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