Тегеран, 18 февраля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Три фильма иранских режиссеров получили награды на 72-м Берлинском международном кинофестивале «Берлинале». Об этом сообщило иранское агентство IRNA 17 февраля.

Berlinale.de Фестиваль Берлинале

«Мой любимый торт» режиссеров Бехташа Санаехи и Марьям Могаддам, который является совместным производством Ирана и Франции, получил награду Eurimages за развитие совместного производства на данном фестивале.

Картина «Увидимся в пятницу, Робинсон» Митры Фарахани получила специальный приз жюри. Фильм был спродюсирован совместно Францией, Швейцарией, Ираном и Ливаном.

Заявление жюри о фильме гласит: «Встреча двух поэтов осенью их жизни, организованная режиссером с озорством и любящим, но проницательным отношением. Игривая битва эго, которая одновременно является интимной и трогательной медитацией на тему языка, общения и художественного творчества».

Кроме того, согласно сообщению, иранский короткометражный фильм «Олень» режиссера Хади Бабайфара также получил специальный приз международного жюри в номинации «Поколение Kplus» за лучший короткометражный фильм.