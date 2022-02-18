Москва, , 04:40 — REGNUM Компенсацию в размере около 150 тыс. рублей за потерянный чемодан сумел отсудить у авиакомпании «Аэрофлот» житель города Москвы. Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Зона выдачи багажа Марина Каширская © ИА REGNUM

Инцидент с чемоданом произошёл ещё в 2019 году, но решение о компенсации вступило в силу только сейчас. Согласно материалам дела, мужчина не обнаружил свой чемодан на ленте выдачи после возвращения из путешествия на Канарские острова.

Мужчина обратился с заявлением о розыске багажа в руководство аэропорта, но в итоге чемодан признали утерянным через семь месяцев. Претензия о компенсации тоже затерялась, поэтому мужчине пришлось обратиться в суд. В суде истец предъявил чеки на покупки, совершённые им во время поездки. Несмотря на попытки авиакомпании возразить, что доказательств о том, что именно эти вещи были в чемодане, нет, суд стал на сторону истца.

В конечном итоге суд постановил выплатить истцу компенсацию за утерю чемодана, за моральный вред, за пользование чужими деньгами и за оплату услуг юристов. Всего «Аэрофлот» выплатит мужчине около 150 тыс. рублей.

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